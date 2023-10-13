Студенты Политеха пожаловались на извращенца со странной привязанностью к вузу

Третьекурсница Политеха взяла на себя смелость написать заявление на извращенца, который публично удовлетворял себя напротив одного из учебных корпусов. Студенты видят его не первый раз.



Как стало известно «Фонтанке», очередное появление онаниста было зафиксировано на фото и видео днем 13 октября. Мужчина, как обычно, припарковался на Политехнической улице напротив одного из учебных корпусов, открыл двери, снял штаны и занялся самоудовлетворением. Заявительница отметила, что она не первая, кто его видел. По словам студентов, та же самая «Тойота» и тот же самый мужчина наведываются к вузу с обозначенной целью на протяжении пары лет.