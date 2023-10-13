Грабитель из банка в Парголово после налета поехал домой, там его и задержали

Стали известны подробности задержания молодого человека, подозреваемого в ограблении банка на севере Петербурга. Все похищенное нашли у него дома.



Детали дела 13 октября сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Вскоре после налета, а как сообщалось ранее, вооруженный мужчина из касс Сбера унес полмиллиона рублей, почти 900 евро и 10 долларов, удалось установить его личность. Также выяснилось, что с места преступления подозреваемый уехал на такси.

Через пять часов после ограбления налетчика задержали у него же дома в карельском городе Лахденпохья. Там же нашли похищенные деньги и пистолет, который оказался пневматическим.