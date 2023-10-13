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    Человек с пистолетом забрал полмиллиона из банка в Парголово

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    Сотрудники полиции работают на месте разбойного нападения в Парголово.

    Офис банка в Выборгском районе Петербурга подвергся вооружённому нападению 13 октября. Камера сняла, как мужчина с пистолетом принуждает сотрудницу провести его к кассам.

    «Фонтанка.ру»

    По информации «Фонтанки», экстренные службы вызвали немногим позже десяти часов утра, когда в банк зашёл мужчина с пистолетом. Судя по видео, посетители его не интересовали. Он подошёл к консультанту, которая была занята пожилой женщиной, и потребовал наличные.

    Единовременной выплатой удовлетворить его аппетит не удалось. Мужчину пришлось провести по отделению. По предварительным данным, он унёс без малого полмиллиона рублей, почти 900 евро и несколько долларов. Преступника ищут.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полицией приняты оперативные меры к розыску и задержанию преступника, похитившего деньги из банка на улице Меркурьева, 5. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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