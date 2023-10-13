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    Задержан подозреваемый в ограблении Сбера в Парголово

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    Полиция при активном содействии службы безопасности Сбера задержала преступника, совершившего 13 октября 2023 года ограбление офиса на ул. Меркурьева, д. 5, в Петербурге (Парголово), сообщает пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка.

    Проводятся следственные действия.

    Напомним, офис Сбера в Выборгском районе Петербурга подвергся вооружённому нападению 13 октября. Камера сняла, как мужчина с пистолетом принуждает сотрудницу провести его к кассам. «Фонтанка» показывала эти кадры.

    По предварительным данным, грабитель унёс без малого полмиллиона рублей, почти 900 евро и несколько долларов.

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