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    «Муж Алёнки» внезапно объявился в Кунгуре. Два арт-объекта похожи

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    Новый арт-объект «Лыжник», который установили в Кунгуре 12 октября, удивил местных жителей. Теперь они прочат его в супруги знаменитой "Алёнке" из Нововоронежа.

    «Лыжника» зовут Платон Михайлович. Его установили перед зданием лыжной базы «Снежинка», которая в этом году отмечает 55-летний юбилей. Как заявили в администрации Кунгурского района, теперь Платон Михайлович будет встречать любителей лыжного спорта.

    Однако не все местные жители оказались довольны скульптурой. Некоторые пользователи в комментариях вспомнили арт-объект «Алёнка», который устанавливали в Нововоронеже. Пользователи соцсетей предположили, что Платон Михайлович брат или муж «красавицы».

    Другие же назвали Платона Михайловича симпатягой и похвалили создателя скульптуры за вклад в преображение города.

    Арт-объект изготовил мастер кузнечного дела Антон Киряков. В комментариях он не стал отрицать, что Платон Михайлович может быть родственником «Алёнушки».

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    КунгурАрт-объект
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
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