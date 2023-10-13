«Муж Алёнки» внезапно объявился в Кунгуре. Два арт-объекта похожи

Новый арт-объект «Лыжник», который установили в Кунгуре 12 октября, удивил местных жителей. Теперь они прочат его в супруги знаменитой "Алёнке" из Нововоронежа.
«Лыжника» зовут Платон Михайлович. Его установили перед зданием лыжной базы «Снежинка», которая в этом году отмечает 55-летний юбилей. Как заявили в администрации Кунгурского района, теперь Платон Михайлович будет встречать любителей лыжного спорта.
Однако не все местные жители оказались довольны скульптурой. Некоторые пользователи в комментариях вспомнили арт-объект «Алёнка», который устанавливали в Нововоронеже. Пользователи соцсетей предположили, что Платон Михайлович брат или муж «красавицы».
Другие же назвали Платона Михайловича симпатягой и похвалили создателя скульптуры за вклад в преображение города.
Арт-объект изготовил мастер кузнечного дела Антон Киряков. В комментариях он не стал отрицать, что Платон Михайлович может быть родственником «Алёнушки».