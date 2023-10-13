Исинбаева и Тарпищев сохранили членство в МОК, пройдя проверку

Российские члены Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев сохранили свои позиции в организации после успешного прохождения проверки, сообщает 13 октября РБК со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха. По его словам, проверка подтвердила их нейтральное отношение к боевым действиям на Украине и отсутствие контрактных связей с российскими вооруженными силами.



Томас Бах подчеркнул, что члены МОК не представляют Россию в организации, а скорее выступают в роли представителей МОК в России.



«Комиссия МОК по этике проверила этих двух членов, ее вывод в том, что у обоих нет контрактных отношений с российской армией и они не поддерживали конфликт на Украине», — добавил Бах.

