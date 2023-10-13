Исинбаева и Тарпищев сохранили членство в МОК, пройдя проверку

Российские члены Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев сохранили свои позиции в организации после успешного прохождения проверки, сообщает 13 октября РБК со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха. По его словам, проверка подтвердила их нейтральное отношение к боевым действиям на Украине и отсутствие контрактных связей с российскими вооруженными силами.
Томас Бах подчеркнул, что члены МОК не представляют Россию в организации, а скорее выступают в роли представителей МОК в России.
«Комиссия МОК по этике проверила этих двух членов, ее вывод в том, что у обоих нет контрактных отношений с российской армией и они не поддерживали конфликт на Украине», — добавил Бах.
Бах также напомнил, что решение оставить их в составе МОК связано с тем, что, согласно Олимпийской хартии, члены МОК избираются в индивидуальном порядке и не представляют свою страну в организации.
В июле этого года комиссия МОК по этике подтвердила, что начиная с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева не имела контрактных связей ни с российскими вооруженными силами, ни с органами безопасности, и она не поддерживала боевые действия на Украине.
Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева в свою очередь подчеркнула, что во время своей спортивной карьеры она не находилась в составе Вооруженных сил России и звание майора, которое ей было присвоено за ее выступления в составе ЦСКА, считает «номинальным».
Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК, в то время как Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России, является членом комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе.