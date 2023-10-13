Песков объяснил присутствие флага Украины на саммите СНГ

Присутствие флага Украины на почетном знаке СНГ, который вручили на саммите организации президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, объясняет тем, что Украине де-юре является членом СНГ. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. В ходе мероприятия прошла церемония вручения президентом Киргизии Садыром Жапаровым президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву почетного знака СНГ.