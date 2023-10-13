Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла на связь после новостей об «отравлении»

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова опубликовала в пятницу, 13 октября, в своем Telegram-канале первый пост после новостей о том, что во Франции прокуратура расследует ее возможное отравление. Женщина рассказала, что сейчас находится в больнице, однако результаты анализов не подтвердили версию об отравлении.
По словам экс-редактора Первого канала, она почувствовала себя плохо, когда находилась на улице, ей вызвали врача. Овсянникова добавила, что ее состояние ухудшилось «настолько внезапно», что «французская полиция решила провести расследование».
«С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. <...> Сейчас мне гораздо лучше. Бóльшая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении. Спасибо всем, кто обо мне беспокоился», — написала она.
Также Овсянникова опровергла информацию о некоем белом порошке, который она якобы обнаружила на ручке двери своей квартиры. Про обнаружение неизвестного порошка писало агентство AFP со ссылкой на близкий к следствию источник.
Накануне стало известно, что в Париже прокуратура начала расследование из-за подозрения на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.