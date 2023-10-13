Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла на связь после новостей об «отравлении»

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова опубликовала в пятницу, 13 октября, в своем Telegram-канале первый пост после новостей о том, что во Франции прокуратура расследует ее возможное отравление. Женщина рассказала, что сейчас находится в больнице, однако результаты анализов не подтвердили версию об отравлении.

По словам экс-редактора Первого канала, она почувствовала себя плохо, когда находилась на улице, ей вызвали врача. Овсянникова добавила, что ее состояние ухудшилось «настолько внезапно», что «французская полиция решила провести расследование».

