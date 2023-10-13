    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    755мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.99eur103.04

    Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла на связь после новостей об «отравлении»

    3749
    38 комментариев

    Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова опубликовала в пятницу, 13 октября, в своем Telegram-канале первый пост после новостей о том, что во Франции прокуратура расследует ее возможное отравление. Женщина рассказала, что сейчас находится в больнице, однако результаты анализов не подтвердили версию об отравлении.

    По словам экс-редактора Первого канала, она почувствовала себя плохо, когда находилась на улице, ей вызвали врача. Овсянникова добавила, что ее состояние ухудшилось «настолько внезапно», что «французская полиция решила провести расследование».

    «С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. <...> Сейчас мне гораздо лучше. Бóльшая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении. Спасибо всем, кто обо мне беспокоился», — написала она.

    Также Овсянникова опровергла информацию о некоем белом порошке, который она якобы обнаружила на ручке двери своей квартиры. Про обнаружение неизвестного порошка писало агентство AFP со ссылкой на близкий к следствию источник.

    Накануне стало известно, что в Париже прокуратура начала расследование из-за подозрения на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Марина ОвсянниковаФранция
    ЛАЙК5
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 38

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close