Во Франции расследуют возможное отравление экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой

В Париже прокуратура начала расследование из-за подозрения на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает Le Figaro и ТАСС.
Овсянникова сообщила, что ей стало плохо, когда она выходила из своей квартиры. Экс-редактор Первого канала решила, что ее хотели отравить. «Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», — заявили в прокуратуре.
Во французском ведомстве не смогли ответить, почему Овсянникова решила, что ее хотели отравить.
Как пишет ТАСС со ссылкой на AFP, близкий к следствию источник утверждает, что на ручке двери своей квартиры Марина Овсянникова нашла некий порошок.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Эксперты исследуют пробы неизвестного порошка и квартиру экс-редактора Первого канала.