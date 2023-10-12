Во Франции расследуют возможное отравление экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой

В Париже прокуратура начала расследование из-за подозрения на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает Le Figaro и ТАСС.

Овсянникова сообщила, что ей стало плохо, когда она выходила из своей квартиры. Экс-редактор Первого канала решила, что ее хотели отравить. «Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», — заявили в прокуратуре.

Во французском ведомстве не смогли ответить, почему Овсянникова решила, что ее хотели отравить.

