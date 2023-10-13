СМИ: Футболист украинского «Шахтера» сбежал из команды в Россию

Игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена», который проходил в Бельгии. Об этом 13 октября заявил представитель украинской команды, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.



«Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении он исчез. У нас нет информации», — отметил представитель клуба.



Клуб выразил надежду на возвращение Распутько в ближайшее время. Ему было отправлено официальное письмо с требованием вернуться в расположение команды в течение пяти дней. В случае отсутствия ответа контракт будет расторгнут по вине игрока, с возможными финансовыми последствиями.

