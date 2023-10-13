СМИ: Футболист украинского «Шахтера» сбежал из команды в Россию

Игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена», который проходил в Бельгии. Об этом 13 октября заявил представитель украинской команды, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
«Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении он исчез. У нас нет информации», — отметил представитель клуба.
Клуб выразил надежду на возвращение Распутько в ближайшее время. Ему было отправлено официальное письмо с требованием вернуться в расположение команды в течение пяти дней. В случае отсутствия ответа контракт будет расторгнут по вине игрока, с возможными финансовыми последствиями.
По данным СМИ, Распутько мог сбежать в Россию из-за политических взглядов или несогласия с новым контрактом. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Отмечается, что «Шахтер» намерен действовать в рамках законодательства, ожидая ответственности со стороны игрока как работника клуба и гражданина Украины, нарушившего условия контракта и правила пересечения границы, если он не вернется в страну в установленные сроки.
Александр Распутько — воспитанник донецкого «Шахтера», в академии которого играл с девяти лет. На его счету 13 матчей за молодежную команду «Шахтера» в юношеской лиге УЕФА, а также четыре игры за юношескую сборную Украины до 19 лет.