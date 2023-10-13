В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити на двух домах

В Петербурге возбудили уголовное дело о повреждении памятников из-за граффити, которые неизвестные нарисовали на двух домах в центре города. Об этом 13 октября сообщает прокуратура города в своем телеграм-канале.
Граффити нарисовали на брандмауэрных стенах двух домов-памятников: дома
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Прокуратура района провела проверку, по ее итогам правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). По этой статье виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.