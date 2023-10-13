В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити на двух домах

В Петербурге возбудили уголовное дело о повреждении памятников из-за граффити, которые неизвестные нарисовали на двух домах в центре города. Об этом 13 октября сообщает прокуратура города в своем телеграм-канале.



Граффити нарисовали на брандмауэрных стенах двух домов-памятников: дома А. Л. Сагалова на Лиговском проспекте, 91, и доме меблированных комнат А. И. Андреевой на Лиговском проспекте, 53.

