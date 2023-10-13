Петербургского предпринимателя оставили без Range Rover в коттеджном поселке в Романовке

Дорогой внедорожник, принадлежащий частному предпринимателю из Петербурга, стал добычей угонщиков во Всеволожском районе Ленобласти. Хозяин хватился машины через пару дней.
В 20:50 12 октября в полицию обратился 26-летний петербуржец, индивидуальный предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Молодой человек сообщил, что между 20:00 10 октября и 19:30 12 октября из коттеджного поселка Перепелкино в поселке Романовка кто-то похитил его Range Rover 2020 года выпуска.
Ущерб заявитель оценил в 7 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.