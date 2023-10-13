Вы будете завидовать зоологам. Они снова осмотрели маленькую панду в Московском зоопарке

Новорожденную панду из Московского зоопарка снова осмотрели зоологи. На процедуре впервые присутствовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Она опубликовала видео в своем телеграм-канале 12 октября.
Судя по кадрам, малышка не испытывает никакого стресса во время осмотра: она доверительно ложится «звездочкой» на одеяле и ждет, пока зоологи проведут необходимые манипуляции. Иногда пытается сбежать из корзинки, чтобы изучить мир — недавно у нее открылись глаза.
Как рассказала гендиректор, за пандой следят и ухаживают опытные зоологи, один из которых — специалист из Китая. Он уже выпестовал около 200 маленьких панд.
«Я наблюдала за тем, как трепетно и осторожно обращаются с пандой зоологи. Они сделали все максимально оперативно, чтобы поскорее вернуть малышку маме. Первое время очень важно не разлучать их надолго», — написала Акулова.
Несмотря на большое желание, гладить малышку пока нельзя.
Московский зоопарк
Поклонники панды уже хотят поучаствовать в выборе имени для нее, но гендиректор пока не знает, когда зоопарк займется этим вопросом.
Детеныш панды впервые родился в России в конце августа. В начале сентября у нее появилась темная «жилетка». Позже ветеринары определили пол детёныша и узнали, что это самка. Сейчас она вместе с мамой находится под постоянным наблюдением специалистов.