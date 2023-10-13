Вы будете завидовать зоологам. Они снова осмотрели маленькую панду в Московском зоопарке

Новорожденную панду из Московского зоопарка снова осмотрели зоологи. На процедуре впервые присутствовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Она опубликовала видео в своем телеграм-канале 12 октября.



Судя по кадрам, малышка не испытывает никакого стресса во время осмотра: она доверительно ложится «звездочкой» на одеяле и ждет, пока зоологи проведут необходимые манипуляции. Иногда пытается сбежать из корзинки, чтобы изучить мир — недавно у нее открылись глаза.

Как рассказала гендиректор, за пандой следят и ухаживают опытные зоологи, один из которых — специалист из Китая. Он уже выпестовал около 200 маленьких панд.