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    Парламент Эстонии рассмотрит закон, который позволит изымать замороженные активы России

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    Правительство Эстонии одобрило и направило на утверждение в парламент проект закона, который позволит легализовать изъятие российских активов, сообщает 12 октября официальный сайт эстонского кабмина.

    Уточняется, что изъятое планируется использовать «в целях восстановления Украины».

    Как передает вечером в четверг ТАСС, в заявлении премьер-министра страны Каи Каллас также сказано, что благодаря такой политике Эстония должна «стать примером и стимулом для других европейских стран».

    Действующее европейское законодательство не дает возможности изымать замороженные санкциями активы. Но с лета 2022-го Еврокомиссия начала активную реформаторскую работу, чтобы сделать конфискацию легитимной. Замороженные активы ЦБ РФ в ЕС оценивают в €200 млрд.

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    ЭстонияКонфискация активов
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