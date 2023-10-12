Парламент Эстонии рассмотрит закон, который позволит изымать замороженные активы России

Правительство Эстонии одобрило и направило на утверждение в парламент проект закона, который позволит легализовать изъятие российских активов, сообщает 12 октября официальный сайт эстонского кабмина.



Уточняется, что изъятое планируется использовать «в целях восстановления Украины».



Как передает вечером в четверг ТАСС, в заявлении премьер-министра страны Каи Каллас также сказано, что благодаря такой политике Эстония должна «стать примером и стимулом для других европейских стран».

