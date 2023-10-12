УЕФА перенес матч отборочного раунда Евро-2024 между Косовом и Израилем

УЕФА принял решение перенести отборочный матч на чемпионат Европы 2024 года между национальными сборными Израиля и Косова, сообщили 12 октября в пресс-службе организации. Игра должна была пройти 15 октября в Приштине.



Новая дата проведения матча будет объявлена в ближайшее время. Ранее матч между сборными Израиля и Швейцарии, который должен был состояться 12 октября в Тель-Авиве, тоже был перенесен на 15 ноября.

После проведения шести туров отборочных матчей, сборная Израиля занимает третье место в группе I турнирной таблицы, набрав 11 очков. Группу I также составляют национальные сборные Швейцарии, Румынии, Беларуси и Андорры. В сентябре текущего года сборная Израиля одержала победу над национальной командой Беларуси со счетом 1:0 и сыграла вничью с сборной Румынии со счетом 1:1.