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    В Ленобласти детская команда «СССР» победила «Третий рейх» на соревнованиях по лазертагу

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    В ленинградском Кировске прошли соревнования среди школьников по лазертагу, среди команд особенно отличилась «Третий рейх». Ребята хоть и заняли второе место, уступив, конечно же, «Советскому Союзу», но привлекли к себе внимание взрослых из-за необычного названия. Оказалось, что дети участвовали в исторической реконструкции.

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    Название подростковой команды возмутило жителей Ленобласти, которые поспешили пожаловаться губернатору Александру Дрозденко. Само мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло 7 октября в городском Спортивно-зрелищном комплексе.

    В администрации Кировского района ответили возмущенным жителям, что название было выбрано, чтобы привлечь внимание к героическому прошлому советского народа. «Команда, занявшая 1 место, называется «СССР», и еще раз делает отсылку на победу советских солдат над фашизмом», — заявили в администрации. По мнению чиновников, в глазах ребенка событие выглядело как небольшая реконструкция, негативного контекста, порочащего ветеранов Великой Отечественной или участников спецоперации не подразумевалось.

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    «Ребята любят историю и свою Родину», — заключили в комментарии.

    Директор спорткомплекса Андрей Светлов сообщил порталу 47news, что узнал о случившемся из «какой-то публикации». Он отметил, что организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Кировского района.

    Лазертаг — тактическая игра с использованием безопасного оружия, в которое вмонтирован излучатель инфракрасного импульса. Попадание в цель фиксируют сенсоры, расположенные на жилетах, касках и повязках противника.

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    Третий рейхСССРЛазертагСоревнования
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    Комментарии 11

    Гость12 Окт 2023 в 12:51
    Постанова.
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