В Ленобласти детская команда «СССР» победила «Третий рейх» на соревнованиях по лазертагу

В ленинградском Кировске прошли соревнования среди школьников по лазертагу, среди команд особенно отличилась «Третий рейх». Ребята хоть и заняли второе место, уступив, конечно же, «Советскому Союзу», но привлекли к себе внимание взрослых из-за необычного названия. Оказалось, что дети участвовали в исторической реконструкции.
Название подростковой команды возмутило жителей Ленобласти, которые поспешили пожаловаться губернатору Александру Дрозденко. Само мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло 7 октября в городском Спортивно-зрелищном комплексе.
В администрации Кировского района ответили возмущенным жителям, что название было выбрано, чтобы привлечь внимание к героическому прошлому советского народа. «Команда, занявшая 1 место, называется «СССР», и еще раз делает отсылку на победу советских солдат над фашизмом», — заявили в администрации. По мнению чиновников, в глазах ребенка событие выглядело как небольшая реконструкция, негативного контекста, порочащего ветеранов Великой Отечественной или участников спецоперации не подразумевалось.
«Ребята любят историю и свою Родину», — заключили в комментарии.
Директор спорткомплекса Андрей Светлов сообщил порталу 47news, что узнал о случившемся из «какой-то публикации». Он отметил, что организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Кировского района.