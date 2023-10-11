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    Илону Маску дали сутки на то, чтобы ответить за X

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    Евросоюз обвинил социальную сеть X (бывший Twitter) в распространении «незаконного контента и дезинформации» о войне ХАМАС и Израиля, передает РБК 11 октября. Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон направил письмо владельцу социальной сети Илону Маску с требованием связаться с правоохранительными органами, властями и Европолом. На это бизнесмену дали 24 часа.

    Ответ Маска повлияет на оценку того, насколько соцсеть соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах. В соответствии с этим законом крупнейшие цифровые корпорации несут ответственность за контент, размещенный на их платформах. Неисполнение закона грозит соцсети Х штрафом в 6% от ее мирового оборота.

    В частности, платформе вменяют продвижение контента, связанного с жестокостью и насилием, распространение фейковых фактов и публикацию изображений старых военных конфликтов, выдаваемых за свежие фото.

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