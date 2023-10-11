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    Музыка

    Впервые за сто лет зазвучал единственный в России английский орган XIX века

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    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге восстанавливают уникальный музыкальный инструмент — орган, изготовленный в английском городе Шеффилде в 1877 году фирмой Brindley&Foster. До реставрации он находился в здании англиканской церкви на Английской набережной — и вернется туда, когда работы будут завершены. Сейчас пока мастера только пробуют его голос — впервые за сто лет.

    Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

    По словам органиста и профессора кафедры органа, клавесина и карильона петербургской Консерватории Даниэля Зарецкого, орган обладает непривычным механизмом: воздух в меха накачивается не педалями, а вращением колеса. Исторический механизм сохранят (его даже можно будет использовать для концертов аутентичного исполнительства) и добавят электромотор — для использования в обычном репертуаре.

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    О том, как идет реставрация органа, а также о других важных составляющих роскошного по своему убранству концертного зала Музыкального театра имени Федора Шаляпина — старинных английских витражах, картине XIX века и самом здании на Английской набережной, — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    ОрганРеставрацияМузыкаКонцертМюзик-холлАнгликанская церковь
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