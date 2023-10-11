В Ленинградской области коттеджный поселок попал под арест из-за судебного иска о единственной дороге

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается дело об отмене публичного сервитута на грунтовую дорогу, которая соединяет коттеджный поселок «Шуваловские дворы» в деревне Скотное с Новоприозерским шоссе. Дорога проходит по частным землям.

Как рассказали «Фонтанке» жители «Шуваловских дворов», предыдущий собственник на протяжении многих лет не возражал против использования дороги, но он скончался, а наследница продала участок соседу. Перед этим местная администрация Агалатовского сельского поселения установила право публичного сервитута (то есть безвозмездного использовали чужой частной земли для доступа к своим участкам) на дорогу, так как это единственный проезд для жителей коттеджного поселка, и других возможностей подъехать к своим домам у них нет.