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    В Ленинградской области коттеджный поселок попал под арест из-за судебного иска о единственной дороге

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    В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается дело об отмене публичного сервитута на грунтовую дорогу, которая соединяет коттеджный поселок «Шуваловские дворы» в деревне Скотное с Новоприозерским шоссе. Дорога проходит по частным землям.

    Как рассказали «Фонтанке» жители «Шуваловских дворов», предыдущий собственник на протяжении многих лет не возражал против использования дороги, но он скончался, а наследница продала участок соседу. Перед этим местная администрация Агалатовского сельского поселения установила право публичного сервитута (то есть безвозмездного использовали чужой частной земли для доступа к своим участкам) на дорогу, так как это единственный проезд для жителей коттеджного поселка, и других возможностей подъехать к своим домам у них нет.

    Новый собственник счел, что его имущественные права нарушены, и подал иск в Арбитражный суд. В результате участки «Шуваловских дворов» попали под обеспечительные меры, фактически оказались арестованы.

    Война за дорогу продолжается с мая этого года. За это время дорогу неоднократно перекапывали, причем обе стороны конфликта утверждают, что это сделал оппонент, и предъявляют видеодоказательства. О том, как закон вступил в клинч со здравым смыслом, читайте в материале «Фонтанки».

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