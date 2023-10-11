«У кого руки не из того места растут?» Грузчик разгромил парадную на Арцеуловской аллее

Сначала разрушенные потолок и стены заметили сами жители ЖК. Один из них снял разруху на видео и поделился с соседями.

В жилом комплексе «Чистое небо» грузчик разнес парадную на Арцеуловской аллее, 19, стр. 1, пока нес холодильник. Об этом сообщили жильцы дома 11 октября.

«Что в очередной раз происходит в пятой парадной с потолком? Я не понимаю. У кого руки не из того места растут? Кто вот такое вот делает? Если это грузчики, то кто им работу доверяет? Как такое можно допускать? Я не понимаю», — говорит автор видео.

Жильцы начали выяснять, кто же разрушил им парадную. Сначала они подумали на наркоманов. Однако, посмотрев по камерам видеонаблюдения, поняли, что виновным в погроме действительно был грузчик. Он водрузил большой холодильник на спину и попытался пройти с ним по коридору, сдирая по пути следования облицовку со стен и потолка.

Сами жильцы говорят, что потолки в подъезда и правда низкие, поэтому можно было не рассчитать.



В управляющей компании «Фонтанке» заявили, что уже начали восстанавливать подъезд своими силами. На месте работает плотник.