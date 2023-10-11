Носик тоже потемнел. Повышаем вам настроение с помощью панды

Маленькая панда в Московском зоопарке растёт. Пока ещё она в том возрасте, когда изменения приходят каждый день. Так, её носик, ещё недавно розовый, сейчас почернел и стал как у мамы. Видеозапись показывает 11 октября гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Детеныш панды впервые родился в России в конце августа. Это уникальное и знаковое событие как для нашей страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества. Родители — панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая. Спустя месяц ветеринары определили пол детёныша и узнали, что это самка. В начале сентября у малышки появилась темная «жилетка», а в начале октября она открыла глаза. Сейчас она вместе с мамой находится под постоянным наблюдением специалистов.