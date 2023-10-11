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    Полиция задержала поджигателя «Субару» на Долгоозерной

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    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля местной жительницы в Приморском районе Петербурга в начале октября. Мужчина оказался с бурным прошлым.

    В девять часов вечера 9 октября у дома 4 по Долгоозерной улице сотрудники полиции задержали неработающего 35-летнего петербуржца, подозреваемого в поджоге автомобиля у дома 10 по той же улице, сообщает 11 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Поздним вечером 3 октября злоумышленник разбил водительское стекло припаркованного Subaru Impreza 42-летней местной жительницы, облил сиденье машины бензином и поджег. Ущерб составил 900 тысяч рублей.

    По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркотики.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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