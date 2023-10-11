    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    753мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd99.93eur105.69

    Советский физик-теоретик погиб в Израиле

    7407
    25 комментариев

    В результате атаки ХАМАС на израильский город Офаким погибли советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена. Об этом сообщил вечером 10 октября академик РАН Алексей Хохлов в своем телеграм-канале.

    «7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал он.

    По его словам, Сергей Гредескул — выдающийся физик-теоретик, он был одним из авторов монографии «Введение в исследование неупорядоченных систем» и более 100 научных статей. Лауреат Государственной премии УССР. После переезда в Израиль в 1991 году работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию.

    «Ему был 81 год. Светлая память», — добавил Хохлов.

    В списке погибших на юге Израиля, опубликованном Newsru.co.il, числятся Виктория и Сергей Гредескулы из Офакима.

    По данным российского посольства, в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибли как минимум четверо граждан России, еще шестеро числятся пропавшими без вести. «Фонтанка» подробно рассказывала об одном из погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что все желающие покинуть Израиль могут это сделать с помощью регулярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ИзраильАрабо-израильский конфликтВойна в Израиле
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ33

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close