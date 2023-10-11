Советский физик-теоретик погиб в Израиле

В результате атаки ХАМАС на израильский город Офаким погибли советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена. Об этом сообщил вечером 10 октября академик РАН Алексей Хохлов в своем телеграм-канале.



«7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал он.



По его словам, Сергей Гредескул — выдающийся физик-теоретик, он был одним из авторов монографии «Введение в исследование неупорядоченных систем» и более 100 научных статей. Лауреат Государственной премии УССР. После переезда в Израиль в 1991 году работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию.

