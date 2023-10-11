Советский физик-теоретик погиб в Израиле

В результате атаки ХАМАС на израильский город Офаким погибли советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена. Об этом сообщил вечером
«7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал он.
По его словам, Сергей Гредескул — выдающийся физик-теоретик, он был одним из авторов монографии «Введение в исследование неупорядоченных систем» и более 100 научных статей. Лауреат Государственной премии УССР. После переезда в Израиль в 1991 году работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию.
«Ему был 81 год. Светлая память», — добавил Хохлов.
В списке погибших на юге Израиля, опубликованном Newsru.co.il, числятся Виктория и Сергей Гредескулы из Офакима.
По данным российского посольства, в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибли как минимум четверо граждан России, еще шестеро числятся пропавшими без вести. «Фонтанка» подробно рассказывала об одном из погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что все желающие покинуть Израиль могут это сделать с помощью регулярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.