«Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки». Мать рассказала о погибшем в Израиле сыне

Стала известна личность одного из россиян, погибших из-за боевых действий в Израиле. Это 47-летний Денис Беленький, сообщает 10 октября РИА Новости со ссылкой на его мать Наталью Беленькую.



Денис Беленький родился в Балтийске (Калининградская область), окончил гимназию в Калининграде. В Израиль он переехал в 1992 году из Риги вместе с бабушкой, которую тогда уволили с работы из-за незнания латышского языка. Погиб, по словам матери, во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля.

