«Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки». Мать рассказала о погибшем в Израиле сыне

Стала известна личность одного из россиян, погибших из-за боевых действий в Израиле. Это 47-летний Денис Беленький, сообщает 10 октября РИА Новости со ссылкой на его мать Наталью Беленькую.
Денис Беленький родился в Балтийске (Калининградская область), окончил гимназию в Калининграде. В Израиль он переехал в 1992 году из Риги вместе с бабушкой, которую тогда уволили с работы из-за незнания латышского языка. Погиб, по словам матери, во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля.
«Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в
Она поддерживает связь с семьёй сына. Вчера, по её словам, Дениса похоронили с почестями, ей прислали видео. С сыном она общалась часто.
«С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе», — сказала агентству Беленькая.
Израильское издание Newsru.co.il 8 октября публиковало список убитых сотрудников полиции и погранслужбы. Среди них был старший сержант Денис Беленький, патрульный в Сдероте, Южный округ. В списке есть ещё несколько типичных русских имён.
10 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели двух российских граждан в стране.