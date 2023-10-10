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    «Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки». Мать рассказала о погибшем в Израиле сыне

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    Стала известна личность одного из россиян, погибших из-за боевых действий в Израиле. Это 47-летний Денис Беленький, сообщает 10 октября РИА Новости со ссылкой на его мать Наталью Беленькую.

    Денис Беленький родился в Балтийске (Калининградская область), окончил гимназию в Калининграде. В Израиль он переехал в 1992 году из Риги вместе с бабушкой, которую тогда уволили с работы из-за незнания латышского языка. Погиб, по словам матери, во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля.

    «Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1-м классе», — рассказала Наталья.

    Она поддерживает связь с семьёй сына. Вчера, по её словам, Дениса похоронили с почестями, ей прислали видео. С сыном она общалась часто.

    «С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе», — сказала агентству Беленькая.

    Израильское издание Newsru.co.il 8 октября публиковало список убитых сотрудников полиции и погранслужбы. Среди них был старший сержант Денис Беленький, патрульный в Сдероте, Южный округ. В списке есть ещё несколько типичных русских имён.

    10 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели двух российских граждан в стране.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения в результате атак ХАМАС. По подсчетам Минздрава Палестины, число жертв среди мирного населения превысило 700, более 3,9 тысячи человек ранены.

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    ИзраильАрабо-израильский конфликтВойна в ИзраилеПалестинаСектор Газа
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