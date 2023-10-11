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    Ночная авария на КАД спровоцировала километровую пробку

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    Ночное ДТП на внешней стороне КАД спровоцировало пробку. Авария произошла перед съездом с кольцевой на Октябрьскую набережную. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис» 11 октября. Очевидцы публикуют кадры затора, вызванного столкновением.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    Пока неизвестно, что стало причиной аварии. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    На момент публикации пробка начинается с середины Большого Обуховского моста и тянется почти два километра, до промзоны Уткина Заводь. Судя по видео, стоят все ряды.

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