Ночная авария на КАД спровоцировала километровую пробку

Ночное ДТП на внешней стороне КАД спровоцировало пробку. Авария произошла перед съездом с кольцевой на Октябрьскую набережную. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис» 11 октября. Очевидцы публикуют кадры затора, вызванного столкновением.
Пока неизвестно, что стало причиной аварии. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На момент публикации пробка начинается с середины Большого Обуховского моста и тянется почти два километра, до промзоны Уткина Заводь. Судя по видео, стоят все ряды.