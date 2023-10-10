Выигрыш на бильярде в Петербурге будет стоить победителю почти трех лет жизни

Долг чести пытался стребовать с партнера по бильярду житель Петербурга. Суд признал это разбойным нападением.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 10 октября, игра состоялась в ночь с 16 на 17 февраля этого года в одном из залов, расположенных в Адмиралтейском районе. Партнер проиграл в бильярд Билолу Шарипову 150 тыс рублей. Но отдавать проигрыш отказался. Тогда победитель в салоне автомобиля у дома 7 по Московскому проспекту под угрозой ножа потребовал деньги у проигравшего. Он похитил у него сумку с личными вещами.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Шарипова виновным. Его наказали реальным сроком в 2 года 10 месяцев, отбывать который он должен будет в колонии общего режима.