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    Выигрыш на бильярде в Петербурге будет стоить победителю почти трех лет жизни

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    Долг чести пытался стребовать с партнера по бильярду житель Петербурга. Суд признал это разбойным нападением.

    Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 10 октября, игра состоялась в ночь с 16 на 17 февраля этого года в одном из залов, расположенных в Адмиралтейском районе. Партнер проиграл в бильярд Билолу Шарипову 150 тыс рублей. Но отдавать проигрыш отказался. Тогда победитель в салоне автомобиля у дома 7 по Московскому проспекту под угрозой ножа потребовал деньги у проигравшего. Он похитил у него сумку с личными вещами.

    В результате было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

    С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Шарипова виновным. Его наказали реальным сроком в 2 года 10 месяцев, отбывать который он должен будет в колонии общего режима.

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