Водитель «Логана» пострадал в массовом ДТП на мосту у «Чёрной речки». К нему много вопросов

Массовое ДТП, остановившее трамваи в Приморском районе Петербурга, оказалось серьёзным. Пострадавший съездил в больницу. Подробности «Фонтанке» сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
ДТП произошло 9 октября около 21:30 на Чернореченском мосту, что около станции метро «Чёрная речка». По версии ГИБДД, «Рено Логан», двигаясь по Торжковской улице, у дома 1 проехал на запрещающий сигнал светофора и на полосе встречного движения столкнулся с тремя автомобилями: «Тойота Лэнд Крузер», «Мерседес» и «КИА К5».
Пострадал 29-летний мужчина, управлявший «Логаном» (он же — предполагаемый нарушитель). Медики зафиксировали у него легкие травмы, в удовлетворительном состоянии госпитализировали и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Другие участники ДТП не пострадали.
«Предположительно, водитель находился в состоянии опьянения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП», — отмечается в сообщении.
Подписчица «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Юлия чуть не попала сама в этот «замес». «Эта авария произошла сразу после того, как я по зелёному свету светофора, по зелёной стрелке вторая по счету повернула налево. Только я успела проехать, как боковым зрением увидела несущуюся на большой скорости машину со стороны Торжковской улицы. Ему явно был красный свет. Мне невероятно повезло, что он в меня не влетел. Это какие-то доли секунды», — рассказывает Юлия.