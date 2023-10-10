В Петербурге отец попросил оградить дочь-школьницу от интимного шантажиста

Сотрудники полиции задержали на юге Петербурга любителя юных дев.



В МВД накануне около трех дня обратился 44-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 10 октября. Он сообщил, что в ноябре прошлого года 21-летний местный житель совершил развратные действия в отношении его 13-летней дочери.



Подозреваемый в тот же день был задержан на проспекте Героев.



Когда его доставили в отдел, то выяснилось, что он находится под судом за распространение интимных фотографий другой жительницы города.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

