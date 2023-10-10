В Петербурге юные хоккеисты изнасиловали одноклубника клюшкой

Прокуратура проводит проверку после инцидента в одном из хоккейных клубов Петербурга. Длительный конфликт подростков привел к тому, о чем уже сложно было промолчать. Мама ребенка пошла в полицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 октября.



Накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что после тренировки по хоккею ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Следом пришла телефонограмма из больницы. Медучреждение докладывало, что около девяти вечера врачами был осмотрен подросток, у которого диагностировали травму прямой кишки.

