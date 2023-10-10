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    В Петербурге юные хоккеисты изнасиловали одноклубника клюшкой

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    Прокуратура проводит проверку после инцидента в одном из хоккейных клубов Петербурга. Длительный конфликт подростков привел к тому, о чем уже сложно было промолчать. Мама ребенка пошла в полицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 октября.

    Накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что после тренировки по хоккею ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Следом пришла телефонограмма из больницы. Медучреждение докладывало, что около девяти вечера врачами был осмотрен подросток, у которого диагностировали травму прямой кишки.

    Инспектор ОДН опросил юношу. Тот рассказал, что около восьми вечера, когда тренировка была окончена, он пошел в раздевалку. За ним зашли все остальные игроки команды, 20 человек. Один из них преградил путь пострадавшему с вопросом «Куда ты лезешь?» Подросток вырвался и пошел к своему шкафчику. Через пять минут в раздевалку заглянул тренер, убедился, что всё в порядке, и ушел.

    После этого несколько ребята начали бросаться в мальчика мусором, а потом теннисным мячом. Юноша сделал замечание, после которого началась драка. Ребята повалили пострадавшего на пол, применяли удушающий прием и держали за ноги. В какой-то момент нападавшие стянули с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть клюшку в анус. Из-за удушающего захвата юный хоккеист не мог позвать на помощь.

    Когда пострадавший вырвался и спросил, кто это сделал, все смеялись. Когда за ним пришла мама, он рассказал, что произошло. В полиции женщина рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. Об этом она говорила и тренеру, и руководству клуба, но никто на жалобы не реагировал. Иногда она замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию не обращалась.

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