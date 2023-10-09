Из-за ДТП на мосту Александра Невского троллейбусы меняют маршруты. «Вольво» врезался в машину Горэлектротранса

На мосту Александра Невского «Вольво» въехал в машину Горэлектротранса. Авария парализовала движение троллейбусов, сообщают очевидцы 9 октября.
«Есть пострадавшие. Все троллейбусы встали, им не проехать из-за аварии. Авария на две полосы, соответственно жуткая пробка», — пишут петербуржцы.
В пресс-службе
Водитель «Вольво» получил травмы. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Трасса троллейбусного маршрута
Троллейбусы направлены от площади Восстания по Суворовскому проспекту, через Большеохтинский мост.