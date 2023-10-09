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    Из-за ДТП на мосту Александра Невского троллейбусы меняют маршруты. «Вольво» врезался в машину Горэлектротранса

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    На мосту Александра Невского «Вольво» въехал в машину Горэлектротранса. Авария парализовала движение троллейбусов, сообщают очевидцы 9 октября.

    «Есть пострадавшие. Все троллейбусы встали, им не проехать из-за аварии. Авария на две полосы, соответственно жуткая пробка», — пишут петербуржцы.

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    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что сотрудники Горэлектротранса прибыли на место для ремонтных работ и начали выставлять конусы. В этот момент пронесся «Вольво» и врезался в служебную машину компании.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Водитель «Вольво» получил травмы. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Трасса троллейбусного маршрута № 1 временно изменена в связи с невозможностью проезда на мосту Александра Невского.

    Троллейбусы направлены от площади Восстания по Суворовскому проспекту, через Большеохтинский мост.

    Фото: «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

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