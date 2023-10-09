В петербургском Институте кино и телевидения — опять новый ректор

С 10 октября у Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения будет новый ректор — Екатерина Сазонова, временно исполнявшая обязанности главы вуза со 2 мая. Информация об этом была опубликована 9 октября на сайте Министерства культуры.
Екатерина Сазонова — выпускница экономического факультета этого же института, кандидат экономических наук. Работала на кафедре управления экономическими и социальными процессами в кино- и телеиндустрии в должности ассистента и доцента, несколько лет была ученым секретарем диссертационного совета. С 2013 года возглавляла факультет дополнительного образования, с 2021-го — проект «Межрегиональный кинорезерв творческой молодежи».
Сазонова была назначена на должность после длительных волнений в вузе. Предыдущий ректор — Наталия Горина, назначенная Минкультом в 2021 году, проработала всего год. Ее уход сопровождался массовыми жалобами сотрудников, обеспокоенных судьбой учебного заведения. Но и приход Гориной в свое время в Институт кино и телевидения не прошел тихо. Тогда Минкульт сменил на нее многолетнего ректора вуза профессора Александра Евменова, проработавшего в этой должности 10 лет.
В министерстве тогда заявили, что «кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны».