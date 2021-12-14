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Новый ректор Института кино и телевидения обновит администрацию

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Новый ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Наталия Горина 14 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что руководство института обновится.

«Часть проректоров останется, часть — придут новые, ректорат будет реорганизован, упразднены некоторые должности», — сказала новая глава института.

Назначать деканов кафедр со стороны не планируют.

«Особых сюрпризов не будет, это будут люди известные, из числа работников института. Возможно, что после того, как я познакомлюсь с их работой поближе, мы будем менять состав некоторых кафедр», — сообщила Наталья Горина.

Все эти планы предварительны, руководство института ждет их подтверждения от Минкульта, без чьей резолюции невозможно осуществить кадровые перестановки.

Также Наталия Горина посетовала на то, что видит недостаток знаний у студентов в сфере практического кинематографа. Для того, чтобы это исправить, новое руководство сосредоточится на том, чтобы приблизить обучение «к современным вызовам теле- и киноиндустрии».

Также ректор считает нерациональным, что в вузе не готовят художников-постановщиков. Кафедра, которая готовит таких специалистов, есть только в СПбГУ, на факультете искусств, хотя было бы логично, чтобы при подготовке дипломных фильмов выпускники имели бы возможность работать со всей цепочкой производства. Есть проблема кадров: со слов Гориной, эту специальность должны преподавать «непременно практикующие художники-постановщики, художники по костюмам, по гриму». Возможно, СПбГИКиТ организует более тесное сотрудничество с соответствующей кафедрой СПбГУ.

Наталья Горина рассказала о проблеме кинематографической студенческой практики. Сейчас работающие съемочные группы не заинтересованы в студентах. Руководство института хочет организовать «умную практику», где студент был бы не просто «на подхвате», но выполнял бы конкретные обязанности».

Как ранее рассказывала «Фонтанка», нового ректора представили коллективу 22 ноября. За несколько дней до этого стало известно, что заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор Александр Евменов уходит с поста ректора СПбГИКиТ. Он проработал на этой должности 11 лет. Старейшие представители коллектива института выступают за то, чтобы оставить прежнего ректора в вузе хотя бы на должности президента.

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Комментарии (1)

VKuser4069393
Ха-ха)) Насчет практики это очень здорово и именно то, что нужно! Но вы же знаете своих т.н. "продюсеров". Будет хамство, явное неуважение, граничащее с презрением, принеси-подай, и т.д. и т.п. Мало в современном кинематографе интеллигентных людей. Сначала повысьте культуру производства. И да, среди студентов очень много ответственных, сообразительных, расторопных, будущих специалистов. Удачи в благом начинании.
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