Новый ректор Института кино и телевидения обновит администрацию

«Особых сюрпризов не будет, это будут люди известные, из числа работников института. Возможно, что после того, как я познакомлюсь с их работой поближе, мы будем менять состав некоторых кафедр», — сообщила Наталья Горина.

Новый ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Наталия Горина 14 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что руководство института обновится.

Все эти планы предварительны, руководство института ждет их подтверждения от Минкульта, без чьей резолюции невозможно осуществить кадровые перестановки.



Также Наталия Горина посетовала на то, что видит недостаток знаний у студентов в сфере практического кинематографа. Для того, чтобы это исправить, новое руководство сосредоточится на том, чтобы приблизить обучение «к современным вызовам теле- и киноиндустрии».



Также ректор считает нерациональным, что в вузе не готовят художников-постановщиков. Кафедра, которая готовит таких специалистов, есть только в СПбГУ, на факультете искусств, хотя было бы логично, чтобы при подготовке дипломных фильмов выпускники имели бы возможность работать со всей цепочкой производства. Есть проблема кадров: со слов Гориной, эту специальность должны преподавать «непременно практикующие художники-постановщики, художники по костюмам, по гриму». Возможно, СПбГИКиТ организует более тесное сотрудничество с соответствующей кафедрой СПбГУ.



Наталья Горина рассказала о проблеме кинематографической студенческой практики. Сейчас работающие съемочные группы не заинтересованы в студентах. Руководство института хочет организовать «умную практику», где студент был бы не просто «на подхвате», но выполнял бы конкретные обязанности».

