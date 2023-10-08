Скончался бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82 году жизни. Об этом 8 октября сообщает издание Index со ссылкой на секретариат бывшего главы государства.



Отмечается, что Шойом скончался после продолжительной болезни, которую он «переносил с большой силой», был активен и спокоен.



Венгрию Ласло Шойом возглавлял в период с 2005-го по 2010 год.



«Ласло Шойом был международно признанным юристом», — заявил действующий президент республики Каталин Новак. Она напомнила, что Шойом был первым председателем Конституционного суда и сыграл большую роль в становлении нынешней системы.

