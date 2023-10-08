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    Скончался бывший президент Венгрии Ласло Шойом

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    Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82 году жизни. Об этом 8 октября сообщает издание Index со ссылкой на секретариат бывшего главы государства.

    Отмечается, что Шойом скончался после продолжительной болезни, которую он «переносил с большой силой», был активен и спокоен.

    Венгрию Ласло Шойом возглавлял в период с 2005-го по 2010 год.

    «Ласло Шойом был международно признанным юристом», — заявил действующий президент республики Каталин Новак. Она напомнила, что Шойом был первым председателем Конституционного суда и сыграл большую роль в становлении нынешней системы.

    Шойом родился в 1942 году в городе Пече на юго-западе Венгрии. В 1966 году, после получения диплома юриста, начал работу в Университете Фридриха Шиллера (Германия). Три года спустя, после защиты диссертации, вернулся в Венгрию.

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