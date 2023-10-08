Кабаны не хотят, а лоси не могут. Животных в Ленобласти не соблазняют даже белые

Этой осенью в Ленобласти оказалось столько грибов, что их не могут уже есть даже кабаны. Видео, как кабаны отказываются даже от любимого лакомства — белых грибов, опубликовано 8 октября в канале «Каждой твари по паре / Павел Глазков» .

«Хотя кабаны очень любят эти лесные деликатесы, в этом году в наших лесах грибов очень много, и, скорее всего, в ту ночь кабан просто ими объелся. Судя по его округлившемуся животу, так оно и есть!» — рассказал Павел Глазков.



Он отметил, что белые оказались всё же съедобными — грибы обнаружила появившаяся утром лосиха. Пока она ела, находившийся рядом лось не отходил ни на шаг. Сейчас у лосей период гона, когда они просто не в состоянии есть, постоянно думая только о продолжении рода.