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    Мурманский лось отправил самолет из Петербурга на второй круг

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    Вечером 6 октября пассажирам рейса FV6345 Петербург — Мурманск пришлось задержаться в небе, поскольку посадочная полоса была занята. Лайнер должен был приземлиться в Мурманске в 19:30 и уже начал заход на посадку.

    Однако тут коррективы внесла северная специфика. Как сообщили в авиакомпании «Россия», наземные службы аэропорта передали командиру воздушного судна, что на рулежной дорожке аэропорта находится лось.

    «Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — сообщили в авиакомпании.

    Напомним, у лосей сейчас еще продолжается брачный период, самцы агрессивны и не боятся ни людей, ни машин — и, как теперь понятно, самолетов тоже.

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