Мурманский лось отправил самолет из Петербурга на второй круг

Вечером 6 октября пассажирам рейса
Однако тут коррективы внесла северная специфика. Как сообщили в авиакомпании «Россия», наземные службы аэропорта передали командиру воздушного судна, что на рулежной дорожке аэропорта находится лось.
«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — сообщили в авиакомпании.
Напомним, у лосей сейчас еще продолжается брачный период, самцы агрессивны и не боятся ни людей, ни машин — и, как теперь понятно, самолетов тоже.