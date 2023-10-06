Мурманский лось отправил самолет из Петербурга на второй круг

Вечером 6 октября пассажирам рейса FV6345 Петербург — Мурманск пришлось задержаться в небе, поскольку посадочная полоса была занята. Лайнер должен был приземлиться в Мурманске в 19:30 и уже начал заход на посадку.



Однако тут коррективы внесла северная специфика. Как сообщили в авиакомпании «Россия», наземные службы аэропорта передали командиру воздушного судна, что на рулежной дорожке аэропорта находится лось.



«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — сообщили в авиакомпании.

