В Эстонии расследуют дело о прослушивании гимна России на улице

В Эстонии двум мужчинам грозит штраф за прослушивание гимна России во дворе многоквартирного дома. Об этом 6 октября пишет ТАСС со ссылкой на прибалтийские СМИ.



В пересказе эстонских журналистов история выглядит так: в Таллине пьяные мужчины вынесли во двор проигрыватель и включили на полную громкость гимн России. Теперь им вменяют «демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военными преступлениями».

Законопроект о запрете демонстрации враждебной символики парламент Эстонии принял весной 2022 года. Штраф грозит за буквы Z и V, а также символику, связанную с Днем Победы.