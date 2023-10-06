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    В Эстонии расследуют дело о прослушивании гимна России на улице

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    В Эстонии двум мужчинам грозит штраф за прослушивание гимна России во дворе многоквартирного дома. Об этом 6 октября пишет ТАСС со ссылкой на прибалтийские СМИ.

    В пересказе эстонских журналистов история выглядит так: в Таллине пьяные мужчины вынесли во двор проигрыватель и включили на полную громкость гимн России. Теперь им вменяют «демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военными преступлениями».

    Законопроект о запрете демонстрации враждебной символики парламент Эстонии принял весной 2022 года. Штраф грозит за буквы Z и V, а также символику, связанную с Днем Победы.

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    ЭстонияШтраф за гимн России
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