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    Пара из деревни под Псковом напала на участкового и сбежала с ребенком на болота

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    Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в Псковской области в отношении 40-летнего мужчины и его 32-летней возлюбленной. Об этом 6 октября сообщает региональные СК и МВД.

    Фото: УМВД по Псковской области
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    Накануне днем полиция и сотрудники службы социальной защиты приехали в одну из деревень для проверки семьи с ребенком. В ходе мероприятий мать и ее сожитель напали на силовиков и скрылись. Телеграм-каналы утверждают, что пара использовала вилы и нож. В результате госпитализация потребовалась женщине-участковой.

    Позже семейную пару вместе с ребенком нашли на болотах близ соседней деревни. При себе у них были ножи и ружье. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

    Фото: УМВД по Псковской области

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