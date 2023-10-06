Пара из деревни под Псковом напала на участкового и сбежала с ребенком на болота

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в Псковской области в отношении 40-летнего мужчины и его 32-летней возлюбленной. Об этом 6 октября сообщает региональные СК и МВД.
Накануне днем полиция и сотрудники службы социальной защиты приехали в одну из деревень для проверки семьи с ребенком. В ходе мероприятий мать и ее сожитель напали на силовиков и скрылись. Телеграм-каналы утверждают, что пара использовала вилы и нож. В результате госпитализация потребовалась женщине-участковой.
Позже семейную пару вместе с ребенком нашли на болотах близ соседней деревни. При себе у них были ножи и ружье. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.