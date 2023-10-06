Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на две недели

В тоннеле дамбы в Петербурге запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим неделю будут ограничивать движение в одну сторону и неделю — в другую.



С 9 по 15 октября в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга введут ограничение движения по полосам на внешнем кольце, сообщает 6 октября пресс-служба Дирекции КЗС. Затем с 16 по 20 октября аналогичные ограничения будут действовать на внутреннем кольце.

На короткое время, не более 7–10 минут, движение могут остановить перед въездом в тоннель, чтобы могла въехать или выехать подъемная техника.