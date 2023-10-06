Ремонт кабельного колодца ограничил движение на дамбе под Ломоносовом

Ремонтные работы на время ограничили проезд по дамбе Петербурга в обоих направлениях. Проезжую часть сузили на участке в пару сотен метров ближе к развязке с Краснофлотским шоссе.



С 6 октября и до окончания работ на 118 километре КАД ограничено движение по левым полосам Невской и Финской сторон скоростной автодороги, сообщает в пятницу пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. На дамбе Д-2 идет долгосрочный ремонт кабельного колодца.

Водителей просят следить за разметкой, дорожными знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.