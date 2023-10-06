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    Ремонт кабельного колодца ограничил движение на дамбе под Ломоносовом

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    Ремонтные работы на время ограничили проезд по дамбе Петербурга в обоих направлениях. Проезжую часть сузили на участке в пару сотен метров ближе к развязке с Краснофлотским шоссе.

    С 6 октября и до окончания работ на 118 километре КАД ограничено движение по левым полосам Невской и Финской сторон скоростной автодороги, сообщает в пятницу пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. На дамбе Д-2 идет долгосрочный ремонт кабельного колодца.

    Водителей просят следить за разметкой, дорожными знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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