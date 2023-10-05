Лазурный автобус парил на Ленинском проспекте

Лазурный автобус вновь прервал маршрут. О том, что транспорт остановился возле железнодорожной станции «Ленинский проспект» и выбрасывает в воздух белые клубы, сообщили вечером 5 октября в группе «ДТП и ЧП».
В пресс-службе перевозчика «Домтрансавто» опровергли предположение, что в автобусе произошло задымление, и сообщили, что на самом деле он парил.
«В процессе движения автобуса по
Водитель действовал по инструкции: высадил пассажиров и ликвидировал парение самостоятельно. «Возгораний и задымлений не было. Сотрудники МЧС не вызывались. Пострадавших нет», — рассказали в «Домтрансавто».