«Сапсан» из Москвы пришел в Петербург с разбитым «лицом»

«Сапсан»
Как утверждают в пресс-службе ОЖД, поезд прибыл на вокзал вовремя. Официальных данных об аварии нет.
По фото, сделанным после прибытия на Московский вокзал, можно предположить, что в пути у «Сапсана» действительно произошел незапланированный «контакт». По данным «Фонтанки», это случилось уже на территории Ленинградской области.
Пассажиры рассказали о незапланированной остановке после станции Саблино. По их словам, после нее поезд опаздывал на
По данным электронного табло, «Сапсан» прибыл в Петербург в 22:03 мск (по расписанию должен был в 22:00 мск).