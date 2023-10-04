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    «Сапсан» из Москвы пришел в Петербург с разбитым «лицом»

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    29 комментариев

    «Сапсан» 778АА прибыл в Петербург с поврежденным «носом». Как сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса, «видимо, кого-то сбили».

    Как утверждают в пресс-службе ОЖД, поезд прибыл на вокзал вовремя. Официальных данных об аварии нет.

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    По фото, сделанным после прибытия на Московский вокзал, можно предположить, что в пути у «Сапсана» действительно произошел незапланированный «контакт». По данным «Фонтанки», это случилось уже на территории Ленинградской области.


    Пассажиры рассказали о незапланированной остановке после станции Саблино. По их словам, после нее поезд опаздывал на 15 минут, но в пути ускорился.

    По данным электронного табло, «Сапсан» прибыл в Петербург в 22:03 мск (по расписанию должен был в 22:00 мск).

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    Комментарии 29

    Гость05 Окт 2023 в 01:16
    Сбили ребенка
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