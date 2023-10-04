Симфонический оркестр Ленобласти исполнит Равеля и Сати на бесплатном концерте «Свет любви»

Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова выступит 6 октября в камерном зале СОЛО Дворца Искусств Ленинградской области (бывший ДК Горького) с музыкально-поэтическим вечером «Свет любви». Стихи прочтет поэтесса и драматург Катя Сергеева.
Концерт организован в рамках VII Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга: источник знаний и культуры».
В программе вечера — музыка Жоржа Бизе, Феликса Мендельсона, Эрика Сати, Габриэля Форе, Мориса Равеля, Сергея Прокофьева и Мурата Кабардокова. Концерт начнется в 19 часов 27 минут — в честь того, что именно в 1927 году на площади Стачек появился Дворец Культуры, один из первых памятников конструктивизма.
Вход свободный, по регистрации. 14+
Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга. Музыка смыслов» проходит с 6 по 8 октября и включает творческие встречи, музыкальные выступления, лекции и спектакли.