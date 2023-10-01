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    В лесах Петербурга и Ленобласти созрели аппетитные ягоды. Они останавливают сердце

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    8 комментариев

    Сочные красно-оранжевые ягоды ландыша майского созрели в лесах и хорошо заметны на фоне осенней листвы. Но, как предупреждает биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре», употреблять в пищу их категорически нельзя: плоды ландыша ядовиты и смертельно опасны и для людей, и для животных. При этом ландыш майский вполне официально считается лекарственным растением.

    «Ландыш является ядовитым из-за содержания в нем конваллятоксина, — объясняет Павел Глазков. — Это вещество является сердечным гликозидом и применяется как лекарственное средство при сердечных заболеваниях. Ландыш майский официально является лекарственным растением, но высокие концентрации конваллятоксина могут привести к остановке сердца. Особенно опасно, если эти яркие ягоды съест ребенок».

    В лесах Петербурга и Ленинградской области заканчивается грибной сезон. По наблюдениям любителей тихой охоты, грибов стало значительно меньше, а те, что удается найти, червивые.

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    Ядовитые ягоды
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    Комментарии 8

    Гость01 Окт 2023 в 12:20
    А с виду как костяника
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 12:11
    Написано , чтоб другим подсыпали .
    +1−0
    27710322501 Окт 2023 в 12:09
    Аппетитные? Галеева Венера пробовала это что ли, раз утверждает,что аппетитные?
    +2−0
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