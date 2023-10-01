В лесах Петербурга и Ленобласти созрели аппетитные ягоды. Они останавливают сердце

Сочные красно-оранжевые ягоды ландыша майского созрели в лесах и хорошо заметны на фоне осенней листвы. Но, как предупреждает биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре», употреблять в пищу их категорически нельзя: плоды ландыша ядовиты и смертельно опасны и для людей, и для животных. При этом ландыш майский вполне официально считается лекарственным растением.
«Ландыш является ядовитым из-за содержания в нем конваллятоксина, — объясняет Павел Глазков. — Это вещество является сердечным гликозидом и применяется как лекарственное средство при сердечных заболеваниях. Ландыш майский официально является лекарственным растением, но высокие концентрации конваллятоксина могут привести к остановке сердца. Особенно опасно, если эти яркие ягоды съест ребенок».
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