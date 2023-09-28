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    «Белые — сплошная бутафория». Грибники рассказывают, что сейчас можно найти в лесу

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    2 комментария

    Грибов в лесу становится заметно меньше, а из тех, что есть, многие червивые, констатируют петербургские грибники. Но некоторым по-прежнему удаётся набирать рекордные урожаи.

    «Грибов стало значительно меньше. Еловые белые почти пропали, боровики, маслята, моховички еще растут», — рассказывает Светлана в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 28 сентября. «Грибов в лесу стало ещё меньше: белые — сплошная бутафория, даже совсем маленькие; подосиновики-малыши ещё встречаются; наросли полянки трубчатых лисичек. Похоже, близится конец сезона», — пишет Елена. «Грибы отходят, боровики 95% червивые, хотя стоят идеальные, но по факту все изъеденные, встречалось немного, красные идеального качества, лисички тоже, подберезовики тоже хорошие», — сообщает Руслана.

    Впрочем, корзинки всё ещё полные. А вот петербуржец Юрий около озера Глубокое в Выборгском районе Ленобласти 27 сентября собрал собрал 467 красных.

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    Комментарии 2

    triton197728 Сен 2023 в 13:23
    Да, боровики отчего то очень часто с "чревоточинкой" попадаются.
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