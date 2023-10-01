Призыв-2023: новые правила и штрафы, старые повестки

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию: дан старт осенней кампании 2023 года. В плане прописано призвать 130 тысяч человек. «Фонтанка» рассказывает, чем отличается этот призыв от кампаний прошлых лет и какие нормы будут работать по-старому.



До какого возраста призывают в армию Несмотря на то, что еще декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года, а верхнюю границу — с 27 до 30 лет, Госдумой было принято решение нижний порог призывного возраста не менять, а верхний увеличить до 30 лет. Но эта норма заработает только с 1 января 2024 года. Осенний призыв с 1 октября по 31 декабря будет проводиться по старым правилам, то есть повестки будут приходить молодым людям, которым уже есть 18, но нет 27 лет.



Напомним, на заседании Госдумы 25 июля, глава комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что «те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29, они уже находятся в запасе».

Электронные повестки не заработали, как будут вручать повестки

В постановлении правительства РФ «О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» от 24 июля 2023 года сказано: пока не создан «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», правила вручения и получения повесток остаются прежними. Как и раньше, сотрудник военкомата или органов местного самоуправления должен вручить ее лично под роспись на работе, в учебном заведении или на дому не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. Кроме того, военные комиссариаты могут направлять повестки по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника.



В будущем повестки, направленные в письменной форме, будут дублироваться в электронной форме и размещаться в личных кабинетах граждан в Реестре направленных (врученных) повесток.

Как не стать уклонистом Если призывник не может явиться в назначенную дату на заседание военной комиссии, следует подать заявление с объяснением уважительных причин неявки в письменной форме, приложив к нему подтверждающие документы. Это нужно сделать либо на бумажном носителе, лично явившись в военкомат, либо на сайте госуслуг, либо через МФЦ не позднее даты явки, указанной в повестке.



Как получить отсрочку от службы в армии

Если у призывника есть право на отсрочку или освобождение от призыва, он должен заранее — минимум за два месяца до начала призывной кампании — сообщить в военкомат об обстоятельствах, которые это право дают, с документальным подтверждением. Предполагается, что когда будет создан «Реестр …» личная явка с документами будет не нужна, потому что в нем должны содержаться необходимые военкомату данные, например, об очном обучении, получении ученой степени, наличии двух и более детей, избрании депутатами разных уровней, членстве в органах госвласти и других причинах, по которым человек получает либо освобождение от службы в рядах ВС РФ навсегда, либо на определенное время.



Отсрочка от военной службы для айтишников

IT-специалисты получают отсрочку от осеннего призыва 2023 года, если они или их работодатели успели подать на нее заявку в Минцифры в период с 24 июля по 8 августа через Единый портал госуслуг. Списки сотрудников, претендующих на отсрочку, работодатели должны были направить в ведомство до 11 августа, а оно уже направляло их в Минобороны до 31 августа 2023 года — министерству дали месяц на принятие решения по отсрочке с начала осеннего призыва — 1 октября 2023 года. Портрет айтишника с правом на отсрочку: военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 27 лет с высшим образованием из перечня специальностей, утвержденных постановлением правительства № 490. Работает по трудовому договору не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, в аккредитованной до 11 августа 2023 года IT-компании (стаж не имеет значения, если специалист устроился на работу в течение 1 года после окончания учебы).



Будет ли запрещен выезд из России для призывников

С момента направления повестки и размещения ее в реестре врученных повесток призывнику, а также с момента получения им повестки под роспись запрещается выезд из России.

Другие ограничительные меры начинают действовать на следующий день после истечения 20-дневного срока с даты направления повестки, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины. Это запрет на регистрацию ИП, запрет на постановку на учет в режиме налога на персональный доход, на постановку недвижимости на кадастровый учет, ограничение на пользование правом на управление транспортным средством и запрет на регистрацию транспорта, а также отказ в заключении кредитного договора.

Штрафы за неявку в военкомат и несообщение своих данных

Большая часть изменений в правилах призыва заработает только весной 2024-го, но вот штрафы за неявку в военкомат имеют право выписать уже в осеннем призыве-2023. Если прежде по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») был предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины, теперь он составляет от 10 до 30 тысяч рублей.



За несообщение в военкомат сведений о переезде, изменении семейного положения, образования и так далее — 1–5 тысяч рублей.

За несообщение о том, что призывник выехал из России более чем на полгода, о не прибытии в военкомат по возвращении в страну 5–15 тысяч рублей.

За несообщение о выезде с места жительства на срок более трех месяцев во время призыва — 10–20 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования — 15–25 тысяч рублей.

За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение документов воинского учета — 3–5 тысяч рублей.

Во время осеннего призыва-2023 штрафа за игнорирование электронной повестки нет при условии, если призывник не получал повестку бумажную.

Альтернативная служба для военнослужащих по призыву

Если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию, призывник любого возраста может выбрать альтернативную службу. Но если он решил это сделать накануне призыва, ничего не получится — заявление на прохождение альтернативный службы нужно подавать за полгода до начала призыва, в который его будут рассматривать. То есть, чтобы получить право на несение альтернативной службы с осени 2023 года, заявление надо было подать накануне весеннего призыва.



Список болезней для освобождения или отсрочки от службы в армии

Медицинские показания — самая распространенная причина как отсрочки, так и полного освобождения от военной службы. Список болезней, на основании которого врачи делают выводы о годности/негодности к службе, одинаковый как для мобилизованных, так и для призывников. Неясность возникла после публикации сокращенного списка заболеваний, составленного для контрактников, когда член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что список болезней, освобождающих постоянно или временно от срочной службы, тоже будут сокращать.

Пока никакого сокращения не было, действует прежнее «Расписание болезней». В нем определены категории годности к военной службе:

А — годен;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен. Чтобы получить категории В, Г или Д нужно иметь серьезные или очень серьезные проблемы со здоровьем, которые подтверждены медицинскими документами. При явке в комиссариат призывник проходит там медицинскую комиссию, предоставляет ее участникам медицинские документы. Нужно учесть, что документы могут быть оформлены в любом медицинском учреждении — государственном или частном, но военный комиссариат не верит никому. Он направляет для подтверждения диагноза в медучреждения, с которыми работает. Безусловно, документы, представленные призывником, будут учитываться, но тут все ставится под сомнение и перепроверяется.



Сколько будут служить в армии в 2023 году

Срочники, призванные осенью 2023 года, будут служить один год.

Где получить ответы на вопросы о призыве



Всю информацию об осеннем призыве с 1 октября можно будет получать по телефону «горячей линии» Министерства обороны РФ.

Она работает для призывников по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по телефонам +7(495) 498–96–96, +7(495) 498–96–97, +7(495) 498–96–98.

В Петербурге: +7 (812) 494–26–00, +7 (812) 494–26–06.

