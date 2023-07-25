Призывникам закроют выезд из России со дня направления повестки

Призывникам запрещается выезжать из РФ с момента направления им повестки и размещении ее в реестре врученных повесток. Такой закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении на пленарном заседании 25 июля.



Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку военнообязанного в комиссариат. Запрет вводится со дня направления гражданину повестки, в том числе на работу или учебу. Решение о запрете выезда принимает военкомат в день направления повестки, пишет ТАСС.

Также запрет устанавливается с момента, когда военнообязанный лично получает повестку под расписку.