Призывникам закроют выезд из России со дня направления повестки

Призывникам запрещается выезжать из РФ с момента направления им повестки и размещении ее в реестре врученных повесток. Такой закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении на пленарном заседании 25 июля.
Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку военнообязанного в комиссариат. Запрет вводится со дня направления гражданину повестки, в том числе на работу или учебу. Решение о запрете выезда принимает военкомат в день направления повестки, пишет ТАСС.
Также запрет устанавливается с момента, когда военнообязанный лично получает повестку под расписку.
Далее решение военкомата будет передано в федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют управление в области обеспечения безопасности России.
Закон обязывает медицинские учреждения и общеобразовательные организации в электронном виде направлять все сведения о гражданах, которые необходимы для воинского учета, пишет РИА Новости.
Ограничительные меры против призывника будут действовать на следующий день после того как гражданин не явился в военкомат без уважительной причины. Речь в том числе о запрете на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, ограничении права водить машину. Также гражданину откажут в оформлении кредита.