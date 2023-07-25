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    Призывникам закроют выезд из России со дня направления повестки

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    Призывникам запрещается выезжать из РФ с момента направления им повестки и размещении ее в реестре врученных повесток. Такой закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении на пленарном заседании 25 июля.

    Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку военнообязанного в комиссариат. Запрет вводится со дня направления гражданину повестки, в том числе на работу или учебу. Решение о запрете выезда принимает военкомат в день направления повестки, пишет ТАСС.

    Также запрет устанавливается с момента, когда военнообязанный лично получает повестку под расписку.

    Далее решение военкомата будет передано в федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют управление в области обеспечения безопасности России.

    Закон обязывает медицинские учреждения и общеобразовательные организации в электронном виде направлять все сведения о гражданах, которые необходимы для воинского учета, пишет РИА Новости.

    Ограничительные меры против призывника будут действовать на следующий день после того как гражданин не явился в военкомат без уважительной причины. Речь в том числе о запрете на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, ограничении права водить машину. Также гражданину откажут в оформлении кредита.

    25 июля Госдума приняла ряд поправок, ужесточающих законодательство для военнообязанных. При этом Госдума отклонила законопроект, который дал бы отсрочку от мобилизации отцам с тремя и более детьми.

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