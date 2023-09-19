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    В Минцифры назвали новую дату ввода единого реестра воинского учета

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    Единый реестр воинского учета полноценно заработает только с 2025 года. Об этом 19 сентября заявил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов

    «Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года», — заявил он (цитата по РИА Новости).

    Чиновник уточнил, что быстро запустить реестр нельзя из-за жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности. По словам Качанова, реестр необходимо обеспечить каналами связи и их защитой, что в свою очередь требует временных и материальных затрат.

    В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Согласно документу, военкоматы получат возможность оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Также закон вводит ограничения для тех, кто получил повестку и не явился в военный комиссариат — запрет на регистрацию ИП, транспортного средства и недвижимости. Также неявившимся в военкомат могут отказать в выдаче кредита и ограничить право на вождение автомобиля.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что основной способ оповещения призывника остается прежним — это бумажные повестки. Электронный способ является дополнительным. Депутат напомнил, что закон об электронных повестках начнет действовать с 1 января 2024 года.

    Еще раньше Картаполов рассказывал «Фонтанке», что единый реестр воинского учета заработает к 1 октября 2023 года, но на призыве никак не скажется.

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