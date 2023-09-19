В Минцифры назвали новую дату ввода единого реестра воинского учета

Единый реестр воинского учета полноценно заработает только с 2025 года. Об этом 19 сентября заявил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов

«Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Чиновник уточнил, что быстро запустить реестр нельзя из-за жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности. По словам Качанова, реестр необходимо обеспечить каналами связи и их защитой, что в свою очередь требует временных и материальных затрат.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Согласно документу, военкоматы получат возможность оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Также закон вводит ограничения для тех, кто получил повестку и не явился в военный комиссариат — запрет на регистрацию ИП, транспортного средства и недвижимости. Также неявившимся в военкомат могут отказать в выдаче кредита и ограничить право на вождение автомобиля.