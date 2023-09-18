В Петербурге рассказали о наказании за неявку в военкомат

Граждане оповещаются о вызове в военкомат тремя способами, в том числе электронной повесткой. При неявке в течение 20 дней призывнику запрещается выезд из России. Об этом на заседании правительства 18 сентября рассказал врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов. Трансляция ведется на сайте Смольного.



«Призывники, не имеющие действующую отсрочку и не получившие повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязаны лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета», — рассказал Урмансов.