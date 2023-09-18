В Петербурге рассказали о наказании за неявку в военкомат

Граждане оповещаются о вызове в военкомат тремя способами, в том числе электронной повесткой. При неявке в течение 20 дней призывнику запрещается выезд из России. Об этом на заседании правительства 18 сентября рассказал врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов. Трансляция ведется на сайте Смольного.
«Призывники, не имеющие действующую отсрочку и не получившие повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязаны лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета», — рассказал Урмансов.
Оповещают о необходимости явиться в военкомат повесткой в письменной форме, которая вручается гражданину под расписку, повесткой, направляемой заказным письмом по почте с уведомлением о вручении гражданину, а также публикацией электронной повестки в реестре направленных повесток. В последнем случае с момента публикации начинается отсчет 20 дней, в течение которых гражданин и должен явиться в военкомат.
Для того чтобы призывник дошел до военкомата, в отношении него вводятся временные меры. В том числе запрет на регистрацию ИП, запрет на постановку на учет в режиме налога на персональный доход, на постановку недвижимости на кадастровый учет, ограничение на пользование правом на управление транспортным средством и запрет на регистрацию транспорта, а также отказ в заключении кредитного договора.
Осенний призыв проводится с 1 октября по 31 декабря.