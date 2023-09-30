Фестиваль «Балтийский дом» покажет постановки театров Востока и на тему Востока

«В чаще» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Традиционный театральный смотр на площадках театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет с 6 по 18 октября. Свою историю фестиваль начал в 1991 году и своей главной задачей считал укрепление культурных и творческих связей между Россией и странами Балтийского региона. Ежегодно российские зрители могли видеть постановки Някрошюса, Коршуноваса, Остермайера и других европейских режиссеров. В этом году фестиваль сменил свой вектор и своим девизом выбрал «Взгляд на Восток».



Фестиваль откроется постановкой Псковского театра драмы «Лягушки». Режиссер Никита Кобелев обратился к книге китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня и поставил эпическую драму о муках совести, где национальный колорит становится фоном, а исследуемые проблемы — общечеловеческими. 18+



Еще одной постановкой, где смешивается Запад и Восток, станет спектакль Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» (18+) — чёрная комедия о непростом жизненном выборе, основанная на пьесе американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа. Другую версию этой пьесы петербуржцы видели в МДТ в режиссуре Артура Козина.



Восточную классику вспомнил Сергей Потапов — пластическая драма «В чаще» (18+) вдохновлена одноимённой японской новеллой Акутагавы, но в постановке Государственного театра коренных малочисленных народов Севера действие перенесено в Якутию, и героями здесь становятся чукчи.



Большой и важный блок фестиваля составят спектакли национальных театров. О трагедии калмыцкого народа со сцены будут говорить Борис Манджиев и Национальный драматический театр имени Басангова из Элисты. «Спектакль-реквием» «Араш» (12+) представляет собой историю одной семьи, но его героями станут также герои национального эпоса. Государственный Бурятский академический театр драмы имени Намсараева сыграет Островского на бурятском, монгольском и русском языках — это будет диптих Олега Юмова «ЛЕС/ОЙ. НАЧАЛО» и «ЛЕС/ОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)



Неожиданно среди восточных театров и спектаклей на тему Востока свою работу представит театр из Беларуси. Республиканский театр белорусской драмы и режиссер Евгений Корняг покажут «песню в одном действии» — постановку «Пачупки» (18+) — финальную часть трилогии, основанной на фольклоре Беларуси и повествующей о рождении, венчании и смерти. Два года назад на фестивале петербуржцы видели вторую часть трилогии — спектакль о венчании «Шлюб з ветрам». С «восточной программой» спектакли из Беларуси роднит интерес к этническому и национальному.



Непосредственно за восточный театр на фестивале отвечают театры из Индии и Ирана. Режиссёр Раджат Капур представит моноспектакль Виная Патхака — «Ничего похожего на Лира» (16+). Спектакль «Бали» (18+) режиссера Ними Рапхель вдохновлен сюжетом из эпоса «Рамаяна». Постановкой «о любви и желании» называет свою хореографическую постановку «Цвет Лавани» (18+) режиссер и писатель Бхушан Коргаонкар. Иранский режиссер Рахмат Амини представит постановку «Речь Гурдофарид» (16+) о поиске отца сыном на основе литературного памятника «Шахнаме», принадлежащего перу персидского поэта Фирдоуси. Постановка создана в форме женского наккали (иранское драматическое повествование).



«Ничего похожего на Лира» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Подробности программы фестиваля, расписание показов и дополнительной программы смотрите на сайте театра -фестиваля Балтийский дом.

Полина Никитина

