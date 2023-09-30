    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.41eur103.16

    Фестиваль «Балтийский дом» покажет постановки театров Востока и на тему Востока

    456
    1 комментарий
    «В чаще»
    «В чаще»Фото: baltic-house.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Традиционный театральный смотр на площадках театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет с 6 по 18 октября. Свою историю фестиваль начал в 1991 году и своей главной задачей считал укрепление культурных и творческих связей между Россией и странами Балтийского региона. Ежегодно российские зрители могли видеть постановки Някрошюса, Коршуноваса, Остермайера и других европейских режиссеров. В этом году фестиваль сменил свой вектор и своим девизом выбрал «Взгляд на Восток».

    Фестиваль откроется постановкой Псковского театра драмы «Лягушки». Режиссер Никита Кобелев обратился к книге китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня и поставил эпическую драму о муках совести, где национальный колорит становится фоном, а исследуемые проблемы — общечеловеческими. 18+

    Еще одной постановкой, где смешивается Запад и Восток, станет спектакль Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» (18+) — чёрная комедия о непростом жизненном выборе, основанная на пьесе американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа. Другую версию этой пьесы петербуржцы видели в МДТ в режиссуре Артура Козина.

    Восточную классику вспомнил Сергей Потапов — пластическая драма «В чаще» (18+) вдохновлена одноимённой японской новеллой Акутагавы, но в постановке Государственного театра коренных малочисленных народов Севера действие перенесено в Якутию, и героями здесь становятся чукчи.

    Большой и важный блок фестиваля составят спектакли национальных театров. О трагедии калмыцкого народа со сцены будут говорить Борис Манджиев и Национальный драматический театр имени Басангова из Элисты. «Спектакль-реквием» «Араш» (12+) представляет собой историю одной семьи, но его героями станут также герои национального эпоса. Государственный Бурятский академический театр драмы имени Намсараева сыграет Островского на бурятском, монгольском и русском языках — это будет диптих Олега Юмова «ЛЕС/ОЙ. НАЧАЛО» и «ЛЕС/ОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

    Неожиданно среди восточных театров и спектаклей на тему Востока свою работу представит театр из Беларуси. Республиканский театр белорусской драмы и режиссер Евгений Корняг покажут «песню в одном действии» — постановку «Пачупки» (18+) — финальную часть трилогии, основанной на фольклоре Беларуси и повествующей о рождении, венчании и смерти. Два года назад на фестивале петербуржцы видели вторую часть трилогии — спектакль о венчании «Шлюб з ветрам». С «восточной программой» спектакли из Беларуси роднит интерес к этническому и национальному.

    Непосредственно за восточный театр на фестивале отвечают театры из Индии и Ирана. Режиссёр Раджат Капур представит моноспектакль Виная Патхака — «Ничего похожего на Лира» (16+). Спектакль «Бали» (18+) режиссера Ними Рапхель вдохновлен сюжетом из эпоса «Рамаяна». Постановкой «о любви и желании» называет свою хореографическую постановку «Цвет Лавани» (18+) режиссер и писатель Бхушан Коргаонкар. Иранский режиссер Рахмат Амини представит постановку «Речь Гурдофарид» (16+) о поиске отца сыном на основе литературного памятника «Шахнаме», принадлежащего перу персидского поэта Фирдоуси. Постановка создана в форме женского наккали (иранское драматическое повествование).

    «Ничего похожего на Лира»
    «Ничего похожего на Лира»Фото: baltic-house.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Подробности программы фестиваля, расписание показов и дополнительной программы смотрите на сайте театра -фестиваля Балтийский дом.

    Полина Никитина

    «В чаще»
    «В чаще»Фото: baltic-house.ru/
    «Ничего похожего на Лира»
    «Ничего похожего на Лира»Фото: baltic-house.ru/

    По теме

    ВостокТеатральный фестиваль
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость30 Сен 2023 в 15:27
    Ладно вектор поменяли на восток-это сейчас актуально, но лишь бы гендер не меняли, что не менее востребовано на западе, если черпать информацию по телевизору конечно.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close