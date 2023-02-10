    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -7

    7 м/с, зап

    748мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd72.89eur78.32

    МДТ выпускает премьеру «Страсти Тадж-Махала»

    613
    обсудить

    11 февраля на Камерной сцене Малого драматического театра — театра Европы пройдет премьера спектакля Артура Козина «Страсти Тадж-Махала».

    Фото: Виктор Васильев, пресс-служба МДТ-Театра Европы
    ПоделитьсяПоделиться

    В основе спектакля — пьеса современного американского драматурга Раджива Джозефа, написанная в 2015 году. В российском театральном пространстве она появилась благодаря фестивалю современной драматургии «Любимовка».

    Сюжет пьесы и спектакля разворачивается в 1648 году в Индии и основывается на легенде о строительстве индийского чуда света — мавзолея-мечети Тадж-Махал. Двое молодых людей — сирота из трущоб и сын военачальника — друзья детства, а теперь стражники на строительстве Тадж-Махала. Действие происходит в ночи, когда они охраняют постройку, на которую им запрещено даже смотреть, и ведут смешные и абсурдные разговоры о сомнениях, страхах и фантазиях о будущем. Все это продолжается, пока им не поступает приказ совершить немыслимое — и это может превратить двоих друзей в непримиримых врагов. Вопросы сложного выбора разыграют артисты театра Никита Каратаев и Никита Сухарев.

    «Страсти Тадж-Махала» — режиссерский дебют Артура Козина на сцене МДТ, одного из молодых актёров труппы театра. До этой постановки режиссер работал на сцене Учебного театра РГИСИ — с японским текстом (спектакль «Убить императора» Мо Янь) и театральной классикой («Сон в летнюю ночь» Шекспира).

    18+

    Полина Никитина

    Фото: Виктор Васильев, пресс-служба МДТ-Театра Европы

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close