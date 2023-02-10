МДТ выпускает премьеру «Страсти Тадж-Махала»

11 февраля на Камерной сцене Малого драматического театра — театра Европы пройдет премьера спектакля Артура Козина «Страсти Тадж-Махала».
В основе спектакля — пьеса современного американского драматурга Раджива Джозефа, написанная в 2015 году. В российском театральном пространстве она появилась благодаря фестивалю современной драматургии «Любимовка».
Сюжет пьесы и спектакля разворачивается в 1648 году в Индии и основывается на легенде о строительстве индийского чуда света — мавзолея-мечети Тадж-Махал. Двое молодых людей — сирота из трущоб и сын военачальника — друзья детства, а теперь стражники на строительстве Тадж-Махала. Действие происходит в ночи, когда они охраняют постройку, на которую им запрещено даже смотреть, и ведут смешные и абсурдные разговоры о сомнениях, страхах и фантазиях о будущем. Все это продолжается, пока им не поступает приказ совершить немыслимое — и это может превратить двоих друзей в непримиримых врагов. Вопросы сложного выбора разыграют артисты театра Никита Каратаев и Никита Сухарев.
«Страсти Тадж-Махала» — режиссерский дебют Артура Козина на сцене МДТ, одного из молодых актёров труппы театра. До этой постановки режиссер работал на сцене Учебного театра РГИСИ — с японским текстом (спектакль «Убить императора» Мо Янь) и театральной классикой («Сон в летнюю ночь» Шекспира).
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Полина Никитина